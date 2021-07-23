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Государственный технический университет

Определен размер средств на бесплатные программы для студентов в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (595)
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Грузинские вузы предоставляют ряд финансируемых государством образовательных программ по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Министерство образования Грузии определило размер финансирования для вузов на бесплатные образовательные программы для студентов на 2021-2022 годы.

Грузинские вузы предоставляют ряд финансируемых государством образовательных программ по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров.

Глданский профессиональный колледж
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Грузии началась регистрация на профессиональные образовательные программы

Среди таких специальностей – грузинская филология, история, археология, учитель младших классов, математика, физика, биология, химия, строительство, инженерия, энергетика, архитектура, аграрные и продовольственные технологии, лесное дело, животноводство, агрономия и так далее.

В течение одного учебного года высшему учебному заведению на каждого студента будет перечислено не более 2 250 лари.

Размеры финансирования госпрограмм в вузах Грузии на 2021/2022 учебный год

Учебное заведение Число программ Сумма (тыс. лари)
Тбилисский государственный университет 10 2 524,5
Грузинский технический университет 32 3 966,8
Государственный университет Ильи 10 900,0
Государственный университет Акакия Церетели 24 2 124,0
Батумский государственный университет 10 967,5
Сухумский государственный университет 10 562,5
Телавский государственный университет 7 587,3
Государственный университет Самцхе-Джавахети 10 659,3
Горийский государственный педагогический университет 8 207,0
Зугдидский государственный педагогический университет 4 225,0

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Темы:
Образование в Грузии (595)
Теги:
Финансирование, Студенты, Министерство образования и науки Грузии, Грузия

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