Определен размер средств на бесплатные программы для студентов в Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Министерство образования Грузии определило размер финансирования для вузов на бесплатные образовательные программы для студентов на 2021-2022 годы.
Грузинские вузы предоставляют ряд финансируемых государством образовательных программ по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров.
Среди таких специальностей – грузинская филология, история, археология, учитель младших классов, математика, физика, биология, химия, строительство, инженерия, энергетика, архитектура, аграрные и продовольственные технологии, лесное дело, животноводство, агрономия и так далее.
В течение одного учебного года высшему учебному заведению на каждого студента будет перечислено не более 2 250 лари.
Размеры финансирования госпрограмм в вузах Грузии на 2021/2022 учебный год
|Учебное заведение
|Число программ
|Сумма (тыс. лари)
|Тбилисский государственный университет
|10
|2 524,5
|Грузинский технический университет
|32
|3 966,8
|Государственный университет Ильи
|10
|900,0
|Государственный университет Акакия Церетели
|24
|2 124,0
|Батумский государственный университет
|10
|967,5
|Сухумский государственный университет
|10
|562,5
|Телавский государственный университет
|7
|587,3
|Государственный университет Самцхе-Джавахети
|10
|659,3
|Горийский государственный педагогический университет
|8
|207,0
|Зугдидский государственный педагогический университет
|4
|225,0
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