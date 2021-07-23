Определен размер средств на бесплатные программы для студентов в Грузии

Грузинские вузы предоставляют ряд финансируемых государством образовательных программ по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Министерство образования Грузии определило размер финансирования для вузов на бесплатные образовательные программы для студентов на 2021-2022 годы.

Грузинские вузы предоставляют ряд финансируемых государством образовательных программ по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров.

Среди таких специальностей – грузинская филология, история, археология, учитель младших классов, математика, физика, биология, химия, строительство, инженерия, энергетика, архитектура, аграрные и продовольственные технологии, лесное дело, животноводство, агрономия и так далее.

В течение одного учебного года высшему учебному заведению на каждого студента будет перечислено не более 2 250 лари.

Размеры финансирования госпрограмм в вузах Грузии на 2021/2022 учебный год

Учебное заведение Число программ Сумма (тыс. лари) Тбилисский государственный университет 10 2 524,5 Грузинский технический университет 32 3 966,8 Государственный университет Ильи 10 900,0 Государственный университет Акакия Церетели 24 2 124,0 Батумский государственный университет 10 967,5 Сухумский государственный университет 10 562,5 Телавский государственный университет 7 587,3 Государственный университет Самцхе-Джавахети 10 659,3 Горийский государственный педагогический университет 8 207,0 Зугдидский государственный педагогический университет 4 225,0

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