Компания-производитель презервативов выиграла процесс против Грузии в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека ничего аморального в том, что на презервативах изображены исторические персонажи или религиозная тематика, не усмотрел и решил дело в пользу компании AIISA

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Компания-производитель презервативов AIISA выиграла дело против Грузии в Страсбургском суде по правам человека, об этом сообщает организация "Демократическая инициатива Грузии", которая представляла интересы компании.

Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи "Свобода выражения мнения" Европейской конвенции о правах человека. Ранее владелица компании Ани Гачечиладзе была оштрафована Тбилисским городским и апелляционным судами на 500 лари за изображения на упаковке презервативов картинок, связанных с историческими персонажами Грузии и религиозной тематикой, сочтя это нарушением правил заказа, производства и распространения рекламы.

Как сообщает "Демократическая инициатива Грузии", ЕСПЧ пришел к выводу, что решения национальных судов, ограничивших свободу выражения истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью о "Свободе выражения мнения".

"Суд поясняет, что при поддержании легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенцией о правах человека, на решение общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви. Такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарту, согласно которому "недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества посредством государственных институтов, в том числе суда", – говорится в сообщении организации.

На упаковках продукции, которую выпускала компания Ани Гачечиладзе, можно было видеть изображения, к примеру, царицы Тамар, Матери Грузии, политиков, афоризмы из поэмы великого Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", отрывки из нецензурных грузинских высказываний, а также высмеивались религиозные догмы.

В 2018 году компания несколько раз оказывалась в центре скандала. С требованием запретить выпуск таких презервативов выступила оппозиционная партия "Сакартвело", указывая на то, что изображения на упаковках продукции сексуального характера оскорбляют религиозные и национальные чувства людей. Позже состоялась акция протеста у парламента, на которой представители разных слоев населения потребовали уничтожить произведенную продукцию и наказать компанию-производитель.

В мае того же года Тбилисский городской суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Ани Гачечиладзе, производящую презервативы марки "Аииса", на 500 лари (примерно 152 доллара) за нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы.

Таким образом суд удовлетворил иск службы надзора мэрии Тбилиси, претензии которой касались размещения на упаковках презервативов изображений святой царицы Тамар, жеста, которым священнослужители благословляют паству, и надписей на религиозную и историческую темы. Суд также запретил и в дальнейшем наносить подобные изображения на упаковки презервативов из этических соображений.

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