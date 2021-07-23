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Эпидемия коронавируса - врачи Скорой помощи 112 в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2460

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (596)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек, выздоровели в течение суток 1 082 человек, а с начала пандемии 370 565

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 460. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 398 081 случай заражения.

Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
© AP Photo / Mary Altaffer
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 082 человека, с начала пандемии вылечились 370 565 пациентов. Скончались 5 656.

За сутки сделано 38 945 тестов, в том числе 20 419 на антиген и 18 526 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,32%, за последние 14 дней – 5,38%, за последние семь дней – 6,03%.

Прививки сделали 391 781 человек, в том числе за последние сутки – 8 286.

В карантине в данное время находятся 50 человек, в стационарах – 4 780, в ковид-гостиницах – 1 487.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (596)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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