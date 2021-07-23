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Пандемия коронавируса - вакцина Pfizer

Вакцинация Pfizer будет доступна почти в 40 медучреждениях по всей Грузии

© AFP / TIZIANA FABI
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (596)
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Sputnik Грузия
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Минздрав Грузии заверяет, что в стране создается достаточный запас препарата Pfizer, чтобы не возникло никаких проблем с вакцинацией у тех людей, которые выберут его

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Вакцинация препаратом Pfizer будет производиться вместо семи в 37 медицинских учреждениях по всей Грузии, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Известно, что 24 июля Грузия получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer в подарок от правительства США. По словам Габуния, на первом этапе регистрация на вакцинацию будет вестись как на официальном сайте, так и по горячей линии 1522.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / MIGUEL RIOPA
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"Количество доз в стране, как видите, будет неограниченным, мы все еще ждем поставки по основному контракту, который предусматривает более одного миллиона доз. Так что с задержкой доз никто не столкнется", – заявила Габуния.

По словам Габуния, список медицинских учреждений, где будет проходить вакцинация, постоянно расширяется, чтобы не создавались очереди и не доставляли дискомфорт гражданам.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

К этому времени в стране прививки сделали 383 339 человек, в том числе за последние сутки – 8 659.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (596)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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