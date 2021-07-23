COVID-статистика в Грузии: самое плохое положение в Тбилиси

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 38 945 тестов на коронавирус и выявлено 2 261 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 398 081 случай инфицирования, скончались 5 656 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 20 июля составляет 6,32%, за две недели – 5,38%, за семь дней – 6,03%.

Из 2 261 нового пациента с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 363. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 240

Имерети – 196

Квемо Картли – 139

Шида Картли – 118

Гурия – 43

Самегрело - Земо Сванети – 89

Кахети – 181

Мцхета-Мтианети – 62

Самцхе-Джавахети – 25

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

На данный момент в Грузии 21 834 активных случая, из них 4 780 нуждаются в стационарном лечении, 1 487 человек находятся в ковид-гостиницах, 15 567 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 934 пациентов тяжелое, 205 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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