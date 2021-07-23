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Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида

Регистрация на вторую дозу Pfizer уже началась - Минздрав Грузии

© AP Photo / Mary Altaffer
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (600)
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Сам процесс вакцинации второй дозой препаратом Pfizer начнется с 26 июля в специально выделенных для этого клиниках страны

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Регистрация на вторую дозу вакцины Pfizer возобновилась 23 июля, заявила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Процесс вакцинации же начнется с 26 июля и продлится до 14 августа включительно в 37 клиниках страны.

По словам Тикарадзе, в том случае, если граждане не пройдут регистрацию на вторую дозу Pfizer до 12:00 24 июля, они автоматически будут зарегистрированы в тех же медучреждениях, где они сделали первую дозу вакцины.

Пандемия коронавируса - вакцина Pfizer
© AFP / TIZIANA FABI
Вакцинация Pfizer будет доступна почти в 40 медучреждениях по всей Грузии

При этом, граждане могут сменить клинику или же дату вакцинации.

В течение 20 дней для граждан Грузии будут доступны 250 тысяч доз вакцины Pfizer, а остальные 250 тысяч доз будут сохранены для второй инъекции.

Полмиллиона доз вакцины Pfizer, подаренные правительством США будут доставлены в Грузию 23 июля. В 23:30 по тбилисскому времени глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и посол США Келли Дегнан лично встретят борт в Тбилисском международном аэропорту.

Для обеспечения бесперебойной регистрации на Pfizer Минздрав Грузии работал с несколькими ведомствами. По словам Тикарадзе, сайт регистрации исправлен и те проблемы, которые имели место во время предыдущей регистрации, устранены.

"Во время регистрации первых доз Pfizer сайт оказался одним из самых слабых звеньев в процессе управления вакцинацией. Над этим вопросом работали одновременно несколько ведомств, в результате чего на сегодняшний день, как подтверждают наши IT - специалисты, сайт исправно работает и любые помехи практически исключаются", - заявила Тикарадзе.

Во время первой регистрации на Pfizer IT-служба зафиксировала, что на 12 тысяч доз приходилось 120 тысяч желающих, и это вызвало сбой в программе, пояснила Тикарадзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Министр здравоохранения еще раз призвала граждан к активной вакцинации. По ее словам, Минздрав страны и правительство не хотят давить на граждан и надеются на их высокую сознательность.

Привиться от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии могут теперь уже и лица с 16 лет. До этого сделать прививку против коронавируса могли только лица старше 18 лет.

Второй этап вакцинации препаратом Pfizer в Грузии начался 16 июля в семи клиниках  трех городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Вакцины Pfizer доступны в центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия, "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь Гори, республиканская больница Батуми, интервенционный центр Грузии.

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Список клиник, в которых можно будет делать вакцину Pfizer, поэтапно расширяется.

Вакцина Pfizer самый востребованный препарат среди населения Грузии.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировался 391 781 человек, из них две полные дозы получили 136 734.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (600)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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