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Грузинские полицейские делают прививки от коронавируса

Отдых после прививки обязателен – рекомендация главного эпидемиолога Грузии работодателям

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (600)
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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что работодатели могут внести свой вклад в активизацию процесса вакцинации поощрением своих иммунизированных сотрудников

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. После вакцинации рекомендуется один-два дня отдыха - глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал работодателей предоставлять краткосрочный отдых сотрудникам после прививки.

"Работодатели должны обеспечить своих сотрудником одним-двумя днями отдыха после прививки. К примеру, в Центре по контролю заболеваний мы даем два дня тем людям, которые вакцинировались. У нас вакцинирован 61% трудоустроенных и хотим достичь показателя 80-85% до конца августа", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / MIGUEL RIOPA
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Главный эпидемиолог страны также посоветовал работодателям установить определенные поощрения за вакцинацию.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, к этому времени  вакцинировался 391 781 человек, из них две полные дозы получили 136 734.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (600)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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