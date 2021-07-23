Отдых после прививки обязателен – рекомендация главного эпидемиолога Грузии работодателям

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что работодатели могут внести свой вклад в активизацию процесса вакцинации поощрением своих иммунизированных сотрудников

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. После вакцинации рекомендуется один-два дня отдыха - глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал работодателей предоставлять краткосрочный отдых сотрудникам после прививки.

"Работодатели должны обеспечить своих сотрудником одним-двумя днями отдыха после прививки. К примеру, в Центре по контролю заболеваний мы даем два дня тем людям, которые вакцинировались. У нас вакцинирован 61% трудоустроенных и хотим достичь показателя 80-85% до конца августа", - заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны также посоветовал работодателям установить определенные поощрения за вакцинацию.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, к этому времени вакцинировался 391 781 человек, из них две полные дозы получили 136 734.

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