Спрос превзошел предложение - в Тбилиси дефицит коек для ковид-пациентов

Глава Минздрава Грузии объяснила образование дефицита коек не только резким повышением суточного показателя инфицирования, но и тем, что большинство пациентов настаивают на госпитализации, хотя вполне могли бы лечиться в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дефицит больничных коек для ковид-пациентов образовался в Тбилиси после того, как резко подскочил суточный показатель инфицирования коронавирусом.

Как заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, госпитальный сектор постоянно пополняется новыми местами, но пока не удается справиться с потоком пациентов.

"Койки добавляются везде. Пока дефицитным считается только Тбилиси. В регионах имеется 1258 свободных коек. Но, насколько мне известно, там проблемы с педиатрическими местами, и в этом направлении ведется интенсивная работа", - заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что загруженность клиник вызвана еще и тем, что врачам скорой помощи не всегда удается убедить пациентов в том, что в их случае нет необходимости в госпитализации и лечиться они могут и в домашних условиях.

"На сегодняшний день идет интенсивная мобилизация ковид-гостиниц для таких пациентов. Их поместят вместо больницы в ковид-гостиницу, где они будут находиться под наблюдением врачей", - отметила Тикарадзе.

По ее словам, агентство туризма уже мобилизовало около двух тысяч мест в гостиницах, откуда 1,5 тысячи уже заняты. Еще 400 мест будут мобилизованы в течение двух дней.

"Наши граждане должны помнить, что их не оставят один на один с болезнью. Врачи онлайн-клиники работают в интенсивном режиме, и сегодня более 15,5 тысячи пациентов управляются семейными врачами", - подчеркнула Тикарадзе.

Министр также сообщила, что активно работают и клинические группы, которые ведут мониторинг пациентов в клиниках. Они следят, чтобы пациенты не находились в клиниках больше, чем это необходимо.

За минувшие сутки в Грузии зафиксирован 2 261 случай заражения. С начала пандемии в Грузии коронавирусом переболели более 398 тысяч человек, выздоровели более 370 тысяч, скончались 5 656 человек.

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