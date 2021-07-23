Расширен список иностранцев в госпрограмме вакцинации в Грузии

Все включенные в программу лица для вакцинации должны обратиться в учреждения, где проводятся прививки, и представить соответствующую документацию

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Список иностранцев, которые могут включиться в процесс вакцинации против коронавируса в Грузии, расширился.

Согласно информации Минздрава, включиться в программу вакцинации могут граждане других страны, находящийся на территории Грузии легально, но с момента их прибытия в страну должно пройти минимум три месяца.

Также новшество касается граждан других стран и их семей, включенных в госпрограмму "Работай из Грузии", студентов-иностранцев, получающих образование в Грузии, представителей аккредитованных в Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и их семей.

В список вошли и жители территорий, неподконтрольных властям Грузии, лица, работающие в проектах, профинансированных международными организациями-донорами и дипмиссий на территориях неподконтрольных властям Грузии и их члены семьи.

Новшество коснулось и лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, несмотря на неимение официального документа, подтверждающего личность. Также, новшество касается граждан других стран, членами семьи которых (ребенок, родители, супруг\супруга) являются граждане Грузии.

Все эти люди с целью вакцинации должны обратиться в учреждения, где проводятся прививки и представить соответствующую документацию, подтверждающую, что они принадлежат к определенной вышеперечисленной категории.

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