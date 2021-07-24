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Газовая плита

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа 25 июля

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (896)
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Sputnik Грузия
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Части Сабурталинского района столицы в воскресенье на сутки будет отключен природный газ – Tbilisi Energy проводит профилактические работы на магистральном газопроводе

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Около 6,6 тысячи абонентов в Тбилиси останутся без газа 25 июля в связи с ремонтными работами на газопроводе, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

По данным компании, подача газа прекратится с 10:00 25 июля и будет поэтапно восстановлена с 10:00 26 июля.

Газовый счетчик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Без газа останутся жители улицы Нуцубидзе, а также второго, третьего, четвертого, пятого микрорайонов плато Нуцубидзе, улиц Амашукели, Капанели, Хвамли. Газ также будет отключен на территории, прилегающей к четвертому микрорайону Нуцубидзе.

Подача газа будет прекращена также магазинам, частным компаниям, торговым объектам, школам и детским садам.

Подробный перечень улиц можно посмотреть на сайте компании.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (896)
Теги:
газ, Тбилиси, Грузия

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