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Полмиллиона доз подаренных США доз вакцины от коронавируса Pfizer доставлены в Грузию

Полмиллиона доз Pfizer в аэропорту Тбилиси встретил премьер Грузии

photo : press-service of the Government of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (604)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210724/252410910/Polmilliona-doz-Pfizer-v-aeroportu-Tbilisi-vstretil-premer-Gruzii.html

Вакцинация второй дозой препаратом Pfizer начнется с 26 июля в специально выделенных для этого клиниках страны

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Полмиллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer доставлены в Грузию, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.

Ираклий Гарибашвили и представители властей Грузии встречают в аэропорту вакцину Pfizer
photo : press-service of the Government of Georgia
Ираклий Гарибашвили и представители властей Грузии встречают в аэропорту вакцину Pfizer

В Тбилисском международном аэропорту прилет самолета в подаренными США дозами вакцины встретили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе и посол США Келли Дегнан.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
Расширен список иностранцев в госпрограмме вакцинации в Грузии

Вакцинация начнется 26 июля и продлится до 14 августа включительно в 37 клиниках страны. Регистрация на вторую дозу вакцины Pfizer возобновилась 23 июля.

В том случае, если граждане не пройдут регистрацию на вторую дозу Pfizer до 12:00 24 июля, они автоматически будут зарегистрированы в тех же медучреждениях, где они сделали первую дозу вакцины. При этом граждане могут сменить клинику или же дату вакцинации.

Полмиллиона доз подаренных США доз вакцины от коронавируса Pfizer доставлены в Грузию
photo : press-service of the Government of Georgia
Полмиллиона доз подаренных США доз вакцины от коронавируса Pfizer доставлены в Грузию

В течение 20 дней для граждан Грузии будут доступны 250 тысяч доз вакцины Pfizer, а остальные 250 тысяч доз будут сохранены для второй инъекции.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / MIGUEL RIOPA
В Грузии допустили вакцинацию граждан с 16 лет

Привиться от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии могут теперь уже и лица с 16 лет. До этого сделать прививку против коронавируса могли только лица старше 18 лет.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировался 391 781 человек, из них две полные дозы получили 136 734.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (604)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия

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