Конституционный суд Грузии запретил отключать электроэнергию при неоплате счетов за воду

По мнению суда, неприемлемо ограничивать подачу электроэнергии за неуплату других коммунальных услуг, если есть возможность ограничить их подачу индивидуально без вреда соседям

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Конституционный суд Грузии запретил отключать в Тбилиси электроэнергию за неоплату других коммунальных счетов, если возможно отключить неоплаченную услугу индивидуально.

В Тбилиси в случае неоплаты счетов за вынос мусора и воду отключают электроэнергию. Именно этот факт опротестовала Анна Пирцхалашвили в Конституционном суде в 2017 году и потребовала ее упразднения. По словам Пирцхалаишвили, данная норма законодательства противоречит Конституции Грузии.

Суд во время рассмотрения удовлетворил иск Пирцхалаишвили частично.

По мнению суда, неприемлемо ограничивать подачу электроэнергии за неуплату других коммунальных услуг, если есть возможность ограничить их подачу индивидуально без вреда соседям.

Однако при этом суд признал легитимным отключение электроэнергии при просрочке счетов за вынос мусора и водоснабжения в том случае, если оно не может быть отключено в индивидуальном порядке.

Таким образом в Тбилиси электроэнергию будут отключать в случае неоплаты счетов за мусор. В случае просрочки счета за воду, электроэнергию отключат только в старых корпусах. В частном секторе и новостройках, где есть возможность индивидуального отключения, должникам будут отключать воду, а не свет.

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