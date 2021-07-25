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Пассажирский самолет садится в батумском аэропорту

Болгария отказывает гражданам Грузии во въезде в страну

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1974)
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Sputnik Грузия
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Ограничения не распространяются на граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, въезжающих из Грузии

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Граждане Грузии с 26 июля не смогут въезжать на территорию Болгарии, сообщает посольство Грузии.

Соответствующее распоряжение было подписано главой Минздрава Болгарии 24 июля.

По темпам распространения коронавируса Грузия перешла из "оранжевой" в так называемую "красную зону". Ежедневно фиксируется более двух тысяч случаев заражения, всего с момента начала пандемии коронавирус диагностировали более 400-м тысячам человек.

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© AP Photo / Marta Lavandier
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По данным посольства, приказ не распространяется на граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, въезжающих из Грузии. При этом они должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда в страну, независимо от того, прошли ли они полный курс вакцинации.

К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы, и, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, турсезон продолжается. В Минздраве говорят, что пока не планируют вводить ограничения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1974)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Болгария, Грузия

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