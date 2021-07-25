COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 июля

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 31 204 теста на коронавирус и выявлен 2 061 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных), по данным на 24 июля, составляет 6,6%, за две недели – 5, 66 %, за семь дней – 6,3 %.
Из 2061 нового случая заражения, выявленного сегодня в стране: 1030 случаев зарегистрировано в Тбилиси.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|299
|Имерети
|190
|Кахети
|128
|Квемо Картли
|120
|Самегрело - Земо Сванети
|89
|Мцхета-Мтианети
|62
|Шида Картли
|62
|Самцхе-Джавахети
|41
|Гурия
|35
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|5
На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев заражения, из них 5 069 нуждаются в стационарном лечении, 1 697 человек находятся в ковид-гостиницах, 17 191 человек проходит курс лечения дома. Состояние 947 пациентов тяжелое, 210 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии общее число инфицированных увеличилось до 402 759 человек, выздоровели 373 088, скончались 5 688.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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