COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 июля

На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев заражения, из них 5 069 нуждаются в стационарном лечении

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 31 204 теста на коронавирус и выявлен 2 061 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных), по данным на 24 июля, составляет 6,6%, за две недели – 5, 66 %, за семь дней – 6,3 %.

Из 2061 нового случая заражения, выявленного сегодня в стране: 1030 случаев зарегистрировано в Тбилиси.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом: