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Эпидемия коронавируса - масочный режим, люди в масках на конференции

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 июля

photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (611)
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Sputnik Грузия
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На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев заражения, из них 5 069 нуждаются в стационарном лечении

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 31 204 теста на коронавирус и выявлен 2 061 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных), по данным на 24 июля, составляет 6,6%, за две недели – 5, 66 %, за семь дней – 6,3 %.

Из 2061 нового случая заражения, выявленного сегодня в стране: 1030 случаев зарегистрировано в Тбилиси.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Аджария 299
Имерети 190
Кахети 128
Квемо Картли 120
Самегрело - Земо Сванети 89
Мцхета-Мтианети 62
Шида Картли 62
Самцхе-Джавахети 41
Гурия 35
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 5

На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев заражения, из них 5 069 нуждаются в стационарном лечении, 1 697 человек находятся в ковид-гостиницах, 17 191 человек проходит курс лечения дома. Состояние 947 пациентов тяжелое, 210 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии общее число инфицированных увеличилось до 402 759 человек, выздоровели 373 088, скончались 5 688.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (611)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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