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Крещение детей в соборе Святой Троицы

Массовое крещение детей проходит в храме Самеба в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Патриархия Грузии (99)
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Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Массовое крещение проходит сегодня в Кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси.

Сегодня крестниками Патриарха Грузии Илии Второго станут 1 600 детей. 63-е по счету крещение началось в 16:00 по тбилисскому времени, а в 20:00 их благословит Патриарх.

Крещение младенца в храме Святой Варвары
© Sputnik / Alex Shlamov
Впервые за многие годы в Грузии не состоится массовое крещение детей

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. Сейчас у Илии II почти 41 тысяча крестников.

В январе из-за пандемии коронавируса массовое крещение детей было отменено.

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Темы:
Патриархия Грузии (99)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Патриархия Грузии, Крещение, Грузия

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