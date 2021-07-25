Массовое крещение детей проходит в храме Самеба в Тбилиси

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Массовое крещение проходит сегодня в Кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси.

Сегодня крестниками Патриарха Грузии Илии Второго станут 1 600 детей. 63-е по счету крещение началось в 16:00 по тбилисскому времени, а в 20:00 их благословит Патриарх.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. Сейчас у Илии II почти 41 тысяча крестников.

В январе из-за пандемии коронавируса массовое крещение детей было отменено.

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