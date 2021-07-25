Свободных доз Pfizer не будет до 14 августа

С понедельника препаратом Pfizer будут вакцинировать 37 медицинских учреждений по всей Грузии, около 120 бригад медиков

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Беспрецедентно высокая активность в процессе регистрации на вакцинацию в Грузии - за 24 часа было забронировано более 163 тысяч доз вакцины Pfizer, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

При этом, по словам эпидемиолога, в сутки будут вакцинировать семь-восемь тысяч человек, что является низким показателем.

"Прививки начнутся завтра. Ежедневная вакцинация препаратом Pfizer, согласно уже забронированным дозам, составит где-то семь-восемь тысяч в сутки, чего недостаточно. Я хочу, чтобы вакцинация расширилась еще больше и количество пунктов вакцинации в ближайшие две недели серьезно увеличилось", - сказал Гамкрелидзе.

По словам Амирана Гамкрелидзе, до 14 августа все места на вакцинацию Pfizer забронированы.

С понедельника 26 июля препаратом Pfizer будут вакцинировать 37 медицинских учреждений по всей Грузии, около 120 бригад медиков.

Полмиллиона доз вакцины Pfizer, подаренные правительством США, были доставлены в Грузию ночью 23 июля.

Привиться от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии могут теперь уже и лица с 16 лет. До этого сделать прививку против коронавируса могли только лица старше 18 лет.

По данным на утро 25 июля, в Грузии обе дозы вакцины против коронавируса четырех компаний уже получили 139 289 граждан. Интервал между двумя дозами, необходимыми для окончания курса вакцинации, составляет 21-28 дней.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.