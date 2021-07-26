Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начинается с 26 июля

Сделать прививки вакциной Pfizer можно в 37 клиниках, расположенных как в столице, так и в других городах Грузии

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer начинается в Грузии с 26 июля.

Pfizer - самая востребованная вакцина среди населения Грузии. Из-за активности граждан Минздрав Грузии увеличил количество клиник и бригад, которые будут прививать людей.

Граждан будут обслуживать 120 бригад в 37 медицинских учреждениях в масштабах Грузии. В течение двух недель планируется в день прививать около 8 тысяч человек.

Очередную партию вакцины Pfizer Грузия ожидает в середине августа.

Полмиллиона доз вакцины Pfizer, подаренных правительством США, были доставлены в Грузию 23 июля.

Cделать вакцину против коронавируса компании Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет. До этого сделать прививку против коронавируса могли только лица, достигшие 18 лет.

Список клиник, в которых можно будет делать вакцину Pfizer поэтапно расширяется.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии, по последним данным, вакцинировались 402 765 человек, из них две полные дозы получили 139 289 граждан.

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