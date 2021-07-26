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Вакцинация от коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1264

© AP Photo / Mary Altaffer
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (615)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, выздоровели за сутки 1 665 человек, а с начала пандемии – 374 753

ТБИЛИСИ,  26 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 264. Скончались 26 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 404 023 случая заражения.

Вакцинация от коронавируса
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 665 человек, с начала пандемии – 374 753. Скончались 5 714.

За сутки сделано 19 375 тестов, в том числе 9 807 на антиген и 9 568 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,52%, за последние 14 дней – 5,73%, за последние семь дней – 6,44%.

Прививки сделали 404 339 человек, в том числе за последние сутки – 1 572.

В карантине в данное время находятся 62 человека, в стационарах – 5 247, в ковид-гостиницах – 1 737.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (615)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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