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Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии привился от коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (615)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210726/252420541/Glava-MID-Gruzii-privilsya-ot-koronavirusa.html

Давид Залкалиани из всех имеющихся в стране вакцин отдал предпочтение препарату Pfizer. Вместе с ним прививки также сделали представители дипломатического корпуса

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залканиани привился от коронавируса препаратом Pfizer, сообщает Первый канал.

Вакцинация прошла в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе.

Вместе с Залкалиани прививку сделал заместитель министра Александр Хвтисиашвили, а также представители дипломатического корпуса – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Бауржан Мухаметджанов, региональный менеджер международной финансовой корпорации на Южном Кавказе Иванна Фернандез Дуарте, представитель международного уголовного суда Каупо Канди.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / MIGUEL RIOPA
Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начинается с 26 июля

Вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer началась в Грузии с 26 июля.

Pfizer – самая востребованная вакцина среди населения Грузии. Из-за активности граждан Минздрав Грузии увеличил количество клиник и бригад, которые будут прививать людей.

Граждан будут обслуживать 120 бригад в 37 медицинских учреждениях в масштабах Грузии. В течение двух недель планируется в день прививать около 8 тысяч человек.

Полмиллиона доз вакцины Pfizer, подаренных правительством США, были доставлены в Грузию 23 июля.

Cделать вакцину против коронавируса компании Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет. До этого сделать прививку против коронавируса могли только лица, достигшие 18 лет.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (615)
Теги:
Давид Залкалиани, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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