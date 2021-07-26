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Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина на улице в маске

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 26 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210726/252420744/Epidsituatsiya-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-26-iyulya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 19 375 тестов на коронавирус и выявлено 1 264 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 404 023 случая инфицирования, скончались 5 714 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 25 июля составляет 6,52%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 6,44%.

Из 1 264 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 676. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  224
  • Имерети – 84
  • Квемо Картли – 45
  • Шида Картли – 33
  • Гурия – 15
  • Самегрело - Земо Сванети – 65
  • Кахети – 62
  • Мцхета-Мтианети – 35
  • Самцхе-Джавахети – 19
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

На данный момент в Грузии 23 530 активных случая, из них 5 247 нуждаются в стационарном лечении, 1 737 человек находятся в ковид-гостиницах, 16 546 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 967 пациентов тяжелое, 216 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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