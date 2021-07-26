Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 26 июля

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 19 375 тестов на коронавирус и выявлено 1 264 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 404 023 случая инфицирования, скончались 5 714 человек.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 25 июля составляет 6,52%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 6,44%.
Из 1 264 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 676. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 224
- Имерети – 84
- Квемо Картли – 45
- Шида Картли – 33
- Гурия – 15
- Самегрело - Земо Сванети – 65
- Кахети – 62
- Мцхета-Мтианети – 35
- Самцхе-Джавахети – 19
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
На данный момент в Грузии 23 530 активных случая, из них 5 247 нуждаются в стационарном лечении, 1 737 человек находятся в ковид-гостиницах, 16 546 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 967 пациентов тяжелое, 216 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале