Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 26 июля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 19 375 тестов на коронавирус и выявлено 1 264 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 404 023 случая инфицирования, скончались 5 714 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 25 июля составляет 6,52%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 6,44%.

Из 1 264 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 676. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 224

Имерети – 84

Квемо Картли – 45

Шида Картли – 33

Гурия – 15

Самегрело - Земо Сванети – 65

Кахети – 62

Мцхета-Мтианети – 35

Самцхе-Джавахети – 19

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

На данный момент в Грузии 23 530 активных случая, из них 5 247 нуждаются в стационарном лечении, 1 737 человек находятся в ковид-гостиницах, 16 546 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 967 пациентов тяжелое, 216 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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