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Криминальная полиция и эксперты на месте преступления

Все было сделано вовремя – Бюро экспертизы Грузии ответило ТВ "Мтавари"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (53)
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Sputnik Грузия
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Национальное бюро экспертизы представило свой хронометраж доставки тела оператора Лексо Лашкарава на экспертизу, опровергнув информацию оппозиционного телеканала

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Тело погибшего оператора телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава было доставлено в отдел медосмотра Национального бюро экспертизы имение Левана Самхараули своевременно и зарегистрировано в установленном порядке, говорится в заявлении ведомства.

По информации пресс-службы бюро экспертизы, в воскресение, 25 июля, в телепередаче "Постфактум" оппозиционного телеканала "Мтавари" утверждалось, что якобы тело Лашкарава было доставлено на экспертизу с опозданием на час и 15 минут.

Фасад здания прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Задержанному по делу об избиении оператора TV Pirveli предъявлено обвинение

"Если принять во внимание видеозапись одного из телеканалов, на которой видно, что тело Лексо Лашкарава помещают в специализированный автомобиль около 11:00, становится ясно, что тело было доставлено в бюро через несколько минут, что подтверждается соответствующими записями камер", – говорится в заявлении.

Тело Лашкарава было зарегистрировано в бюро экспертизы в 11:18 часов, то есть спустя приблизительно 20 минут, подчеркивают в бюро.

"К сожалению, журналистом "Постфактум" была распространена неправильная информация, что наносит вред и задевает репутацию бюро и работающих здесь экспертов", – сказано в заявлении.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Между тем, по версии МВД Грузии, которое обнародовало результаты химической экспертизы, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотическими веществами.

Смерть оператора "ТВ Пирвели" вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ вместе с гражданским обществом требуют наказания организаторов и исполнителей массового насилия над журналистами и отставки премьер-министра Грузии.

Со своей стороны власти осудили насилие, однако обвинили оппозиционные СМИ в излишней драматизации событий и в том, что они превратились в "придаток политических партий".

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (53)
Теги:
Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули, Журналисты, Грузия

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