"Локдауна не будет" – премьер Грузии объяснил почему

Глава грузинского правительства призвал граждан прислушиваться к ученым и медикам, а не дезинформаторам

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь исключил введение очередного локдауна в стране или каких-либо серьезных ограничений, несмотря на рост числа случаев коронавируса.

По мнению главы правительства, строгие ограничения нанесут серьезный вред экономике.

"В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы. Более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны", – заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Введение очередного локдауна вынудит правительство Грузии взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, который впоследствии ляжет на плечи граждан и, чтобы этого не произошло, граждане обязательно должны пройти вакцинацию, отметил Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии призвал граждан прислушиваться к ученым, медикам, а не дезинформаторам, которые встречаются в интернете. Гарибашвили напомнил, что после вакцинации случаев смерти практически не бывает.

Глава правительства поручил министерству здравоохранения постепенно обеспечить каждое село страны вакцинами, чтобы местные жители могли вакцинироваться на месте.

Что касается существенного роста новых случаев коронавируса в Грузии, Гарибашвили связывает это с акциями протеста, которые проходили в Грузии. По его словам, после акций показатель инфицирования увеличился вдвое. Премьер-министр страны призвал граждан к осторожности.

"Прямым результатом безответственных акций, проходимых в течение нескольких дней, является увеличение количества инфицирования в два раза. Мы, конечно, призываем население проявить внимательность, осторожность, с ответственностью относиться к активностям в связи с любыми собраниями", – отметил Гарибашвили.

Гарибашвили отметил, что несколько дней назад Грузия получила от США полмиллиона доз вакцины Pfizer. В целом, в Грузии на данный момент доступны 2 миллиона доз вакцин – это 1,5 миллионов китайской вакцины и полмиллиона доз вакцины Pfizer. По словам Гарибашвили, Грузия заказала еще миллион доз вакцины Pfizer непосредственно производителю. Она поступит в Грузию поэтапно.

"В целом, у нас будет три миллиона доз вакцин. Два миллиона уже на месте. 1 миллион прибудет в страну через месяц, максимум через полтора месяца, поэтапно, каждые выходные… Хочу еще раз призвать всех сделать прививку, защитить собственную жизнь, собственное здоровье и при этом здоровье наших родителей, детей, родных", – отметил Гарибашвили.

В минувшие выходные число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 400 тысяч человек, Израиль и Болгария ввели Грузию в "красную зону" и ограничили поездки своих граждан. На данный момент в стране сняты почти все ограничения, эпидемиологи ждут пик очередной волны в середине августа на фоне стремительного распространения индийского штамма.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в стране прививки поставили 402 765 человек, из них две полные дозы - 139 289.