В Грузии 50% инфицированных заражены индийским штаммом - Минздрав

С ростом распространения индийского штамма коронавируса в Грузии увеличилось и число нуждающихся в госпитализации пациентов, что создало определенные проблемы в ковид-клиниках Грузии

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В Грузии 50% инфицированных коронавирусом граждан заражены индийским штаммом, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

"Если до этого мы говорили, что дельта-штамм циркулирует приблизительно в пределах 20%, сейчас этот показатель увеличивается и, предположительно, достигает 40-50%. В европейских странах дельта-штамм уже заменил почти все другие штаммы, так что у нас тоже подобные тенденции", - заявила Габуния.

Габуния считает, что чем успешней будет программа вакцинации, тем активнее будут антиваксеры. По ее словам, Грузия не единственная страна, где антиваксерная кампания такая актуальная. Минздрав Грузии борется с этим с помощью правильной информационной политики.

На сегодняшний день в Грузии для ковид-пациентов мобилизовано 6 тысяч больничных мест, из них 5,2 тысячи заняты. Минздрав намерен добавить еще минимум 1,5 тысячи коек.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражена британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что уже в августе индийский штамм полностью заменит британский.

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