Ануки Арешидзе привилась от коронавируса китайской вакциной

В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Жена мэра Тбилиси Кахи Каладзе, известный дизайнер Ануки Арешидзе привилась от коронавируса вакциной китайского производства Sinopharm

"Вакцина нас защищает. Я привилась Sinopharm", - надписала дизайнер в Instagram.

Всего по данным на 26 июля, в Грузии вакцинировали 404 338 человек. Из них 139 756 граждан получили обе дозы. Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта, но массовый характер кампания по вакцинации приняла 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. На прошлой неделе из США прибыло 500 тысяч доз вакцины Pfizer и еще 15 тысяч доз AstraZeneca в подарок от Литвы.

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