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Ануки Арешидзе

Ануки Арешидзе привилась от коронавируса китайской вакциной

photo: Anuki Areshidze / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (619)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210726/252427814/Anuki-Areshidze-privilas-ot-koronavirusa-kitayskoy-vaktsinoy.html

В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Жена мэра Тбилиси Кахи Каладзе, известный дизайнер Ануки Арешидзе привилась от коронавируса вакциной китайского производства Sinopharm

"Вакцина нас защищает. Я привилась Sinopharm", - надписала дизайнер в Instagram.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Желающие сделать вакцину Pfizer в Грузии смогут привиться в порядке живой очереди

Всего по данным на 26 июля, в Грузии вакцинировали 404 338 человек. Из них 139 756 граждан получили обе дозы. Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта, но массовый характер кампания по вакцинации приняла 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. На прошлой неделе из США прибыло 500 тысяч доз вакцины Pfizer и еще 15 тысяч доз AstraZeneca в подарок от Литвы.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (619)
Теги:
Ануки Арешидзе, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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