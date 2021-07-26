Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено

Во время введения ограничений поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, который находится на 88 километре участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с Россией) 28 июля закроется для всех видов транспорта на несколько часов, сообщает Департамент автомобильных дорог.

С 00:00 до 04:00 в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению Сенаки-Тбилиси, а с 04:00 до 08:00 по направлению Тбилиси-Сенаки.

Ограничения связаны с профилактическими работами на объекте, говорится в заявлении департамента автомобильных дорог.

В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

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