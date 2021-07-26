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Машины едут по Рикотскому тоннелю

Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (490)
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Sputnik Грузия
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Во время введения ограничений поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, который находится на 88 километре участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с Россией) 28 июля закроется для всех видов транспорта на несколько часов, сообщает Департамент автомобильных дорог.

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photo : press-service of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
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С 00:00 до 04:00 в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению Сенаки-Тбилиси, а с 04:00 до 08:00 по направлению Тбилиси-Сенаки.

Ограничения связаны с профилактическими работами на объекте, говорится в заявлении департамента автомобильных дорог.

В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (490)
Теги:
Автодорога Восток-Запад, Департамент автомобильных дорог, Грузия

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