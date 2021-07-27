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Единые национальные экзамены в Грузии. Родители

В Грузии начинаются общие магистерские экзамены

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (596)
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Sputnik Грузия
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Пора ответственных экзаменов в Грузии в разгаре – сегодня их начинают сдавать претенденты на магистратуру

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Общие магистерские экзамены начинаются в Грузии с 27 июля.

Как заявляют в Минобразования Грузии, главная цель общих магистерских экзаменов – помочь высшим учебным заведениям в подборе тех кандидатов, которые имеют нужные возможности для продолжения учебы на соответствующие программы. Госфинансирование распределяется по результатам общего магистерского экзамена.

Сегодня также пройдут экзамены для спецучителей.

Единые национальные экзамены в Грузии. Абитуриенты и их родители
© Sputnik / Alex Shlamov
В первый день ЕНЭ в Грузии с коронавирусом оказались 30 абитуриентов

Параллельно проходят дополнительные экзамены для тех абитуриентов, которые не смогли выйти на Единые национальные экзамены из-за коронавируса вместе со всеми.

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов.

Более 3,7 тысячи человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – более 12,8 тысячи желающих.

На экзамен предметного учителя или старшего педагога, а также подтверждения профкомпетенции зарегистрировались более 28,7 тысячи человек.

В Грузии ЕНЭ начались 1 июля с грузинского языка и литературы.

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Темы:
Образование в Грузии (596)
Теги:
Минобразования Грузии, ЕНЭ, Грузия

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