В Грузии начинаются общие магистерские экзамены

Пора ответственных экзаменов в Грузии в разгаре – сегодня их начинают сдавать претенденты на магистратуру

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Общие магистерские экзамены начинаются в Грузии с 27 июля.

Как заявляют в Минобразования Грузии, главная цель общих магистерских экзаменов – помочь высшим учебным заведениям в подборе тех кандидатов, которые имеют нужные возможности для продолжения учебы на соответствующие программы. Госфинансирование распределяется по результатам общего магистерского экзамена.

Сегодня также пройдут экзамены для спецучителей.

Параллельно проходят дополнительные экзамены для тех абитуриентов, которые не смогли выйти на Единые национальные экзамены из-за коронавируса вместе со всеми.

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов.

Более 3,7 тысячи человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – более 12,8 тысячи желающих.

На экзамен предметного учителя или старшего педагога, а также подтверждения профкомпетенции зарегистрировались более 28,7 тысячи человек.

В Грузии ЕНЭ начались 1 июля с грузинского языка и литературы.

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