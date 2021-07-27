Вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia имеют шанс выиграть в лотерею

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Компания Energo Pro Georgia разыгрывает денежную лотерею для тех сотрудников, которые сделали хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.
Как заявляют в компании, такое решение было принято с целью поощрения вакцинации.
Energo Pro Georgia разыграет десять ваучеров на 1 500 лари и один ваучер в 5 000 лари.
Лотерея завершится 15 октября. В компании работают около шести тысяч сотрудников. Сколько из них уже сделали прививки пока не известно, но как отмечают в компании, через два дня после объявления о лотерее на вакцинацию зарегистрировались 300 человек.
К подобным мерам поощрения вакцинации работодателей призвал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, прививки сделали 402 765 человек, из них две полные дозы получили 139 289 граждан.
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