Вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia имеют шанс выиграть в лотерею

Компания начала розыгрыш денежной лотереи, в которой вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia могут выиграть десять ваучеров на 1 500 лари и один ваучер в 5 000 лари

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Компания Energo Pro Georgia разыгрывает денежную лотерею для тех сотрудников, которые сделали хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Как заявляют в компании, такое решение было принято с целью поощрения вакцинации.

Energo Pro Georgia разыграет десять ваучеров на 1 500 лари и один ваучер в 5 000 лари.

Лотерея завершится 15 октября. В компании работают около шести тысяч сотрудников. Сколько из них уже сделали прививки пока не известно, но как отмечают в компании, через два дня после объявления о лотерее на вакцинацию зарегистрировались 300 человек.

К подобным мерам поощрения вакцинации работодателей призвал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, прививки сделали 402 765 человек, из них две полные дозы получили 139 289 граждан.

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