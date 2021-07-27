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Сотрудник Energo-Pro Georgia

Вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia имеют шанс выиграть в лотерею

photo: Energo-Pro Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (621)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210727/252431842/Vaktsinirovannye-sotrudniki-Energo-Pro-Georgia-imeyut-shans-vyigrat-v-lotereyu.html

Компания начала розыгрыш денежной лотереи, в которой вакцинированные сотрудники Energo Pro Georgia могут выиграть десять ваучеров на 1 500 лари и один ваучер в 5 000 лари

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Компания Energo Pro Georgia разыгрывает денежную лотерею для тех сотрудников, которые сделали хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Как заявляют в компании, такое решение было принято с целью поощрения вакцинации.

Energo Pro Georgia разыграет десять ваучеров на 1 500 лари и один ваучер в 5 000 лари.

Давид Залкалиани
photo: Government of Georgia / FB
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Лотерея завершится 15 октября. В компании работают около шести тысяч сотрудников. Сколько из них уже сделали прививки пока не известно, но как отмечают в компании, через два дня после объявления о лотерее на вакцинацию зарегистрировались 300 человек.

К подобным мерам поощрения вакцинации работодателей призвал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, прививки сделали 402 765 человек, из них две полные дозы получили 139 289 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (621)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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