Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3666

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, выздоровели за сутки 1 335 человек, а с начала пандемии – 376 088

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 666. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 407 689 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 335 человек, а с начала пандемии – 376 088. Скончались 5 731.

За сутки сделано 42 235 тестов, в том числе 27 425 на антиген и 14 810 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 8,68%, за последние 14 дней – 6,03%, за последние семь дней – 6,71%.

Прививки сделали 418 398 человек, в том числе за последние сутки – 13 884.

В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 5 185, в ковид-гостиницах – 1 763.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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