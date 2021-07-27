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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3666

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (621)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210727/252432076/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3666.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, выздоровели за сутки 1 335 человек, а с начала пандемии – 376 088

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 666. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 407 689 случаев заражения.

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
Чхаидзе: смертность от коронавируса в Грузии может вырасти

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 335 человек, а с начала пандемии – 376 088. Скончались 5 731.

За сутки сделано 42 235 тестов, в том числе 27 425 на антиген и 14 810 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 8,68%, за последние 14 дней – 6,03%, за последние семь дней – 6,71%.

Прививки сделали 418 398 человек, в том числе за последние сутки – 13 884.

В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 5 185, в ковид-гостиницах – 1 763.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (621)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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