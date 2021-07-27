COVID-статистика – в Грузии зафиксирован резкий скачок инфицирования

На данный момент в Грузии 25 844 активных случая, из них 5 185 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 996 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 42 235 тестов на коронавирус: 27 425 на антиген, 14 810 ПЦР-тестов и выявлено 3 666 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 407 689 случаев инфицирования.

За последние сутки от коронавируса выздоровели 1 335 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 376 088 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 17 человек, с начала пандемии – 5 731.

Из 3666 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 938, Аджарии – 378, Имерети – 362, Квемо Картли – 179, Шида Картли – 205, Гурия – 54, Самегрело - Земо Сванети – 175, Кахети – 222, Мцхета-Мтианети – 83, Самцхе-Джавахети – 39, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 31.

На данный момент в Грузии 25 844 активных случая, из них 5 185 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 996 пациентов тяжелое, из них 215 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 763 пациента находятся в ковид-гостиницах. 18 896 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 64 человека, в самоизоляции – 18 110.

Показатель положительности по данным на 26 июля составляет 8,68%, за две недели – 6,03%, за семь дней – 6,71%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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