Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась хуже пика третьей волны

Эпидемиологическая ситуация в стране уже тревожная, хотя четвертая волна еще не достигла своего пика, но объявлять локдаун не планируется

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация – за день зафиксировано больше случаев инфицирования коронавирусом, чем это было во время пика третьей волны, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, единственным отличием от предыдущих волн распространения инфекции является то, что сейчас есть возможность вакцинировать граждан.

Как отметил Гамкрелидзе, 26 июля в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель вакцинации – за день прививку сделали 13,8 тысячи человек. Сегодня запланирована прививка 14,3 тысячи граждан. Из них большая часть выбрала Pfizer, далее следует Sinopharm, AstraZeneca и в конце Sinovac.

Как отметил главный эпидемиолог страны, в связи с создавшейся ситуацией еще больше будет ужесточен контроль за проведением многолюдных свадеб и поминок. Гамкрелидзе посоветовал всем немедленно вакцинироваться.

"Если все будем выполнять все рекомендации, не будем ходить на свадьбы, участвовать в больших мероприятиях, отмечать окончание университета или школы большими собраниями, откажемся от похода на музыкальные фестивали, где собирается десять тысяч человек, будет это на Черепашьем озере, озере Лиси или где-то еще, если осознаем, что мы играем с огнем, тогда не будет столько случаев", – заявил Гамкрелидзе.

Он еще раз напомнил, что в открытых пространствах, там, где собираются люди, нужно носить маску, а в предвыборный период это будет обязательной рекомендацией.

Главный эпидемиолог страны считает обязательным введение дополнительного контроля на границе, чтобы все подозрительные случаи были вовремя идентифицированы.

Также выдана рекомендация выделить достаточные помещения в гостиницах для инфицированных, чтобы они могли изолироваться и цепочка заражения прервалась как можно быстрее.

По словам Гамкрелидзе, введение строгого локдауна, несмотря на эпидситуацию, не планируется.

"Такой рост инфицирования связан как с распространением новых штаммов, так и, в целом, циркуляцией вируса. Что касается вопроса, собираемся ли мы ввести строгий локдаун, то на этом этапе координационный совет не рассматривает строгого локдауна. Рассматривает максимальное исполнение тех ограничений, которые сегодня действуют", – отметил Гамкрелидзе.

В Грузии за последние сутки выявили 3 666 новых случаев инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 407 тысяч, более 376 тысяч выздоровели, 5 731 человек скончался.

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