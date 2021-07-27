13:30 27 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6371
  • 100 RUB4.1621
  • USD3.0828
Поиск
Амиран Гамкрелидзе

Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась хуже пика третьей волны

photo : press-service of the Government of Georgia
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (623)
251 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/18/252411691.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210727/252433007/Chetvertaya-volna-koronavirusa-v-Gruzii-okazalas-khuzhe-pika-tretey-volny.html

Эпидемиологическая ситуация в стране уже тревожная, хотя четвертая волна еще не достигла своего пика, но объявлять локдаун не планируется

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация – за день зафиксировано больше случаев инфицирования коронавирусом, чем это было во время пика третьей волны, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, единственным отличием от предыдущих волн распространения инфекции является то, что сейчас есть возможность вакцинировать граждан.

Пандемия коронавируса - лечение больных COVID
© AP Photo / Rajanish Kakade
COVID-статистика – в Грузии зафиксирован резкий скачок инфицирования

Как отметил Гамкрелидзе, 26 июля в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель вакцинации – за день прививку сделали 13,8 тысячи человек. Сегодня запланирована прививка 14,3 тысячи граждан. Из них большая часть выбрала Pfizer, далее следует Sinopharm, AstraZeneca и в конце Sinovac.

Как отметил главный эпидемиолог страны, в связи с создавшейся ситуацией еще больше будет ужесточен контроль за проведением многолюдных свадеб и поминок. Гамкрелидзе посоветовал всем немедленно вакцинироваться.

"Если все будем выполнять все рекомендации, не будем ходить на свадьбы, участвовать в больших мероприятиях, отмечать окончание университета или школы большими собраниями, откажемся от похода на музыкальные фестивали, где собирается десять тысяч человек, будет это на Черепашьем озере, озере Лиси или где-то еще, если осознаем, что мы играем с огнем, тогда не будет столько случаев", – заявил Гамкрелидзе.

Он еще раз напомнил, что в открытых пространствах, там, где собираются люди, нужно носить маску, а в предвыборный период это будет обязательной рекомендацией.

Главный эпидемиолог страны считает обязательным введение дополнительного контроля на границе, чтобы все подозрительные случаи были вовремя идентифицированы.

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
Чхаидзе: смертность от коронавируса в Грузии может вырасти

Также выдана рекомендация выделить достаточные помещения в гостиницах для инфицированных, чтобы они могли изолироваться и цепочка заражения прервалась как можно быстрее.

По словам Гамкрелидзе, введение строгого локдауна, несмотря на эпидситуацию, не планируется.

"Такой рост инфицирования связан как с распространением новых штаммов, так и, в целом, циркуляцией вируса. Что касается вопроса, собираемся ли мы ввести строгий локдаун, то на этом этапе координационный совет не рассматривает строгого локдауна. Рассматривает максимальное исполнение тех ограничений, которые сегодня действуют", – отметил Гамкрелидзе.

В Грузии за последние сутки выявили 3 666 новых случаев инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 407 тысяч, более 376 тысяч выздоровели, 5 731 человек скончался.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (623)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео
Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться