14:55 27 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6371
  • 100 RUB4.1621
  • USD3.0828
Поиск
Пандемия коронавируса - манекен с надписью COVID-19 в маске

В Грузии выявили два случая нового штамма "дельта плюс"

© AP Photo / Michael Probst
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (624)
324 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251910521.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210727/252433463/V-Gruzii-vyyavili-dva-sluchaya-novogo-shtamma-delta-plyus.html

Новая атака COVID-19 – появился еще один штамм, который опаснее индийского штамма, и он уже зафиксирован в Грузии

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии эпидемиологи выявили два случая нового штамма коронавируса "дельта плюс", заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Впервые о "дельте плюс" сообщило государственное агентство здравоохранения Великобритании Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще с конца апреля.

Амиран Гамкрелидзе
photo : press-service of the Government of Georgia
Четвертая волна коронавируса в Грузии оказалась хуже пика третьей волны

"Дельта плюс" – это новый вариант так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. В ВОЗ индийский штамм назвали в два раза более заразным, чем китайский. В отличие от индийского штамма "дельта плюс" обладает такой мутацией, которая помогает вирусу быстрее связываться с клетками легких человека.

В Грузии сейчас 50% инфицированных заражены индийским штаммом.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, поскольку он более агрессивный.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (624)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео
Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться