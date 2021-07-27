В Грузии выявили два случая нового штамма "дельта плюс"

Новая атака COVID-19 – появился еще один штамм, который опаснее индийского штамма, и он уже зафиксирован в Грузии

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии эпидемиологи выявили два случая нового штамма коронавируса "дельта плюс", заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Впервые о "дельте плюс" сообщило государственное агентство здравоохранения Великобритании Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще с конца апреля.

"Дельта плюс" – это новый вариант так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. В ВОЗ индийский штамм назвали в два раза более заразным, чем китайский. В отличие от индийского штамма "дельта плюс" обладает такой мутацией, которая помогает вирусу быстрее связываться с клетками легких человека.

В Грузии сейчас 50% инфицированных заражены индийским штаммом.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, поскольку он более агрессивный.

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