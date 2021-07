В Грузии выявили два случая нового штамма "дельта плюс"

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии эпидемиологи выявили два случая нового штамма коронавируса "дельта плюс", заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Впервые о "дельте плюс" сообщило государственное агентство здравоохранения Великобритании Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще с конца апреля.