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Пандемия коронавируса - вакцинация

В Грузии прививку против коронавируса сделали 12-летнему ребенку

© AFP / KAREN DUCEY
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (626)
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Sputnik Грузия
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Прививка 12-летнего ребенка была исключительным случаем, ВОЗ еще не давала официального разрешения Грузии на вакцинацию детей

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии по спецпоказаниям вакцину против коронавируса сделали 12-летнему ребенку, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По словам Имнадзе, это был единственный прецедент в Грузии, когда привили 12-летнего ребенка, поскольку у него было специальное показание.

Амиран Гамкрелидзе
photo : press-service of the Government of Georgia
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Как отметил Имнадзе, Грузия ждет официального решения и рекомендацию ВОЗ по поводу разрешения вакцинации лиц с 12 лет.

"В отношении детей у Pfizer в новой инструкции указано, что допустима прививка с 12 лет, и несколько стран уже следуют этой рекомендации официально. Мы ждем решения ВОЗ о разрешении вакцинации лиц с 12 лет. Как только ВОЗ разрешит, мы, конечно, сразу же снизим возрастное ограничение на вакцины", – заявил Имнадзе.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация лиц с 16 лет препаратом Pfizer. Что же касается лиц с 18 лет, то они могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным вакцинировались 418 398 человек, из них две полные дозы получили 142 254 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (626)
Теги:
Дети, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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