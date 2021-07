В Грузии прививку против коронавируса сделали 12-летнему ребенку

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В Грузии по спецпоказаниям вакцину против коронавируса сделали 12-летнему ребенку, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По словам Имнадзе, это был единственный прецедент в Грузии, когда привили 12-летнего ребенка, поскольку у него было специальное показание.