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Мотороллер припаркованный на улице

Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (491)
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Sputnik Грузия
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Согласно поправкам, штраф за вождение мопеда в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 300 до 500 лари

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В парламент Грузии поступила инициатива об ужесточении наказаний за вождение мопеда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Авторами соответствующих поправок в Кодекс административных нарушений являются члены оппозиционной партии "Граждане" депутаты Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.

Курьер службы быстрой доставки на мопеде едет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно поправкам, штраф за вождение мопеда в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 300 до 500 лари, а под воздействием наркотиков и психотропных препаратов – с 600 до 1,5 тысячи лари.

Чтобы поправки превратились в закон, их должны поддержать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представители которой пока не комментировали инициативу оппозиционной партии.

Между тем, мопед является одним из самых популярных транспортных средств в Грузии. Его чаще предпочитает молодежь, так как на него в стране не нужны права. МВД Грузии инициировало введение экзаменов на получение прав на вождение этих транспортных средств в 2019 году, однако поправки так и не были приняты.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (491)

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