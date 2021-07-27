Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии

Согласно поправкам, штраф за вождение мопеда в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 300 до 500 лари

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В парламент Грузии поступила инициатива об ужесточении наказаний за вождение мопеда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Авторами соответствующих поправок в Кодекс административных нарушений являются члены оппозиционной партии "Граждане" депутаты Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.

Согласно поправкам, штраф за вождение мопеда в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 300 до 500 лари, а под воздействием наркотиков и психотропных препаратов – с 600 до 1,5 тысячи лари.

Чтобы поправки превратились в закон, их должны поддержать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представители которой пока не комментировали инициативу оппозиционной партии.

Между тем, мопед является одним из самых популярных транспортных средств в Грузии. Его чаще предпочитает молодежь, так как на него в стране не нужны права. МВД Грузии инициировало введение экзаменов на получение прав на вождение этих транспортных средств в 2019 году, однако поправки так и не были приняты.

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