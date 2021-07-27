Сербия признала грузинский сертификат о вакцинации против COVID-19

Грузия пока не подключена QR-кодом ковидкарты к пространству ЕС, но соответствующие структуры работают над тем, чтобы решить эту проблему

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правительство Сербии, исходя из принципа взаимности, признало сертификат о полной вакцинации против COVID-19, выданный Грузией, сообщает МИД Грузии.

По данным ведомства, согласно постановлению правительства Сербии от 23 июля 2021 года, граждане могут въезжать в Сербию при предъявлении справки о полной вакцинации против COVID-19, выданной Грузией с 24 июля.

Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оформить ковид-паспорта в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками или однокомпонентной вакциной.

Как заявил сегодня руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, Грузия пока не подключена QR-кодом ковидкарты к пространству ЕС, но соответствующие структуры работают над тем, чтобы решить эту проблему.

Всего по данным на 27 июля, в Грузии вакцинировали 418 398 человек. Из них 142 254 гражданина получили обе дозы.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта, но массовый характер кампания по вакцинации приняла 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. На прошлой неделе из США прибыло 500 тысяч доз вакцины Pfizer и еще 15 тысяч доз AstraZeneca в подарок от Литвы.

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