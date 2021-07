Локдауна в Грузии из-за пандемии не будет - министр назвала причины

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Введение "локдауна" в Грузии из-за растущего числа заражения коронавирусом не планируется, чтобы не допустить спада экономики, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Во вторник в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель заражения коронавирусом в 2021 году. Число заболевших за сутки достигло почти 3,7 тысячи.