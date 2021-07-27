Локдауна в Грузии из-за пандемии не будет - министр назвала причины

В Грузии достаточно вакцины, чтобы не вводить ограничение на передвижение людей и работу предприятий, заявила министр

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Введение "локдауна" в Грузии из-за растущего числа заражения коронавирусом не планируется, чтобы не допустить спада экономики, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Во вторник в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель заражения коронавирусом в 2021 году. Число заболевших за сутки достигло почти 3,7 тысячи.

"Мы не планируем закрывать страны, потому что очень важно, чтобы люди работали и у семей был доход, а экономика развивалась. Разница с прошлым периодом в том, что у нас есть достаточно вакцин. Их достаточно, чтобы население смогло своевременно привиться от коронавируса и этим путем преодолеть создавшуюся ситуацию и бороться с коронавирусом", - сказала Турнава журналистам.

По ее словам, власти не планируют вводить даже точечных ограничений.

"Мы рекомендуем носить маски и соблюдать рекомендации и контролируем соблюдение этих рекомендаций. Решение о других секторальных или точечных ограничениях или закрытии какой-то отрасли принято не будет", - сказала Турнава.

В то же время министр напомнила, как негативно отразилось закрытие на экономике страны.

"Мы завершили прошлый год с экономическим спадом 6%. Это было болезненно, но неизбежно. А сейчас, когда у нас есть возможность массовой вакцинации, мы по этому пути не пойдем", - сказала Турнава.

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 418 398 человек, из которых 142 254 – полный курс, что составляет около 3,8% населения. Для победы над коронавирусом, по данным эпидемиологов Грузии, необходима вакцинация 70% населения страны.

В Грузии вакцинация от коронавируса – добровольный процесс. Никаких особых ограничений для невакцинированной части населения не существует.

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