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Ремонт дороги к Шатили

Дорогу в Хевсурети закрыли, а в Сванети открыли

photo: Road Department of Roads / FB
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (492)
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Sputnik Грузия
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Движение восстановилось на трассе Местиа-Лентехи, где вышедшая из берегов река смыла часть центральной трассы

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Дорога в направлении Шатили закрылась для всех видов транспорта из-за последствий проливного дождя, говорится сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Последствия наводнения в регионе Сванети
photo : press-service of the Mestia City Hall
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По данным департамента, из-за сильного дождя и града запрещено движение всех видов автотранспорта на 58 километре трассы Жинвали-Барисахо-Шатили.

Между тем, движение восстановилось на трассе Местиа-Лентехи, где вышедшая из берегов река смыла часть центральной трассы. Работы по расчистке центральной дороги продолжаются.

Отрезанными от внешнего мира в Лентехи остается 4 села.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (492)
Теги:
дороги, Хевсурети, Сванети, Грузия

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