Дорогу в Хевсурети закрыли, а в Сванети открыли

Движение восстановилось на трассе Местиа-Лентехи, где вышедшая из берегов река смыла часть центральной трассы

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Дорога в направлении Шатили закрылась для всех видов транспорта из-за последствий проливного дождя, говорится сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным департамента, из-за сильного дождя и града запрещено движение всех видов автотранспорта на 58 километре трассы Жинвали-Барисахо-Шатили.

Между тем, движение восстановилось на трассе Местиа-Лентехи, где вышедшая из берегов река смыла часть центральной трассы. Работы по расчистке центральной дороги продолжаются.

Отрезанными от внешнего мира в Лентехи остается 4 села.

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