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Грузинские военнослужащие в защитных масках

Минобороны Грузии обеспечит вакцинацию членов семей военнослужащих

photo : Ministry of Defence of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (628)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210728/252439904/Minoborony-Gruzii-obespechit-vaktsinatsiyu-chlenov-semey-voennosluzhaschikh.html

С учетом сложной эпидемиологической ситуации, Минобороны планирует открыть дополнительные пункты вакцинации

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Вакцинация военнослужащих Сил обороны Грузии Восточного командования вошла в активную фазу – в 5-й артиллерийской бригаде открылся прививочный кабинет.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Желающие сделать вакцину Pfizer в Грузии смогут привиться в порядке живой очереди

Вакцинация также проводится в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили в Гори и Кутаисском медицинском центре министерства обороны.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации, Минобороны планирует открыть дополнительные пункты вакцинации. При желании, министерство обороны обеспечит прививками членов семей военнослужащих.

За минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 3 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, тем самым общее число заразившихся с начала пандемии достигло 407 698 человек. Общее число граждан, которые сделали две прививки от коронавируса, составляет 142 254.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (628)
Теги:
Минобороны Грузии, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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