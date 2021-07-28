Минобороны Грузии обеспечит вакцинацию членов семей военнослужащих

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Вакцинация военнослужащих Сил обороны Грузии Восточного командования вошла в активную фазу – в 5-й артиллерийской бригаде открылся прививочный кабинет.

Вакцинация также проводится в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили в Гори и Кутаисском медицинском центре министерства обороны.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации, Минобороны планирует открыть дополнительные пункты вакцинации. При желании, министерство обороны обеспечит прививками членов семей военнослужащих.

За минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 3 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, тем самым общее число заразившихся с начала пандемии достигло 407 698 человек. Общее число граждан, которые сделали две прививки от коронавируса, составляет 142 254.

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