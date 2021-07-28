У грузинских ученых появится свой интернет-канал

Главное предназначение нового портала "Мир науки" – популяризировать науку, знакомить с молодыми талантливыми учеными и новшествами в научной сфере

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. "Мир науки" – так будет называться новый интернет-канал грузинских ученых, который создается с целью популяризации науки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Интернет-канал создается по инициативе Минобразования на сайте Национального научного фонда имени Руставели.

По словам замминистра образования Нуну Мицкевич, с помощью новой платформы удастся показать как молодых и успешных ученых, так и ознакомить общество со всеми теми проектами, которые финансируются Национальным научным фондом.

По словам гендиректора фонда Джабы Самушия, интернет-канал будет знакомить общественность, главным образом молодежь, с богатыми научными традициями Грузии, известными научными школами, деятельностью их создателей, новшествами в сфере науки, техники и инноваций.

На интернет-канале можно будет смотреть как научно-популярные, так и документальные научные фильмы, телепередачи, виртуальные музеи и видеоблоги.

В рамках проекта будут оформлены меморандумы с Национальным музеем Грузии, Национальным архивом, Национальной научной библиотекой, Национальной парламентской библиотекой, с Дворцом искусства и другими институциями.

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