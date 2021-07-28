Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3141

За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек, выздоровели за сутки 1 509 человек, а с начала пандемии – 377 597

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 141. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 410 830 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 509 человек, а с начала пандемии – 377 597. Скончались 5 751.

За сутки сделано 40 553 тестf, в том числе 23 242 на антиген и 17 311 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 7,75%, за последние 14 дней – 6,28%, за последние семь дней – 6,92%.

Прививки сделали 432 795 человек, в том числе за последние сутки – 14 210.

В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 5 256, в ковид-гостиницах – 1 798.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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