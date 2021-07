COVID-статистика Грузии – суточный показатель инфицирования остается высоким

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 40 553 теста на коронавирус: 23 242 – на антиген, 17 311 – ПЦР-тестов и выявлено 3 141 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 410 830 случаев инфицирования.