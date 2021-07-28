COVID-статистика Грузии – суточный показатель инфицирования остается высоким

К этому времени в стране 27 456 активных случаев коронавируса, из них 5 256 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 018 пациентов считается тяжелым

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 40 553 теста на коронавирус: 23 242 – на антиген, 17 311 – ПЦР-тестов и выявлено 3 141 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 410 830 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 509 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 377 597 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 20 человек, а с начала пандемии – 5 751.

Из 3 141 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 648, Аджарии – 438, Имерети – 270, Квемо Картли – 152, Шида Картли – 132, Гурии – 54, Самегрело - Земо Сванети – 139, Кахети – 186, Мцхета-Мтианети – 70, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На данный момент в Грузии 27 456 активных случаев, из них 5 256 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 018 пациентов тяжелое, из них 212 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 798 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 402 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 64 человека, а в самоизоляции – 18 470.

Показатель положительности по данным на 28 июля составляет 7,75%, за две недели – 6,28%, за семь дней – 6,92%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.