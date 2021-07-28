Минздрав Грузии работает в чрезвычайном режиме – в стране не хватает COVID-коек

Ситуация с коронавирусом в стране настолько сложная, что Минздрав Грузии не исключил создание бригад добровольцев и разбивку полевых госпиталей

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Минздраву Грузии ежедневно приходится добавлять по 300 больничных коек, чтобы справиться с потоком инфицированных коронавирусом пациентов, заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Идет активная мобилизация коек, ресурс есть в стране, и работа в этом направлении продолжается. Ежедневно мы добавляем по 300 коек", – сказала Тикарадзе.

Она также сообщила, что министерству экономики поручена мобилизация гостиниц, чтобы можно было адекватно управлять потоком пациентов. Мобилизована и онлайн-клиника, которая ведет около 20 тысяч инфицированных пациентов, лечащихся на дому.

"Все те инструменты, которые система здравоохранения может использовать, включены и действуют. Объявлена высокая мобилизация", – заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава также отметила, что в Грузии прекращены плановые операции. Не исключено, что потребуется создавать добровольческие группы.

Тикарадзе еще раз напомнила, что самыми успешными инструментами в борьбе с пандемией являются самоорганизация, ношение масок и соцдистанция, а иммунизация – это дополнительная помощь.

"Главная проблема не иммунизация, поскольку она не исключает инфицирования. Мы наблюдаем за многими странами, которые достигли больших успехов в вакцинации, однако распространение инфекции все равно происходит… Самым эффективным управлением является самоорганизация общества", – подчеркнула Тикарадзе.

Тикарадзе также не исключила, что Грузии придется открыть полевые госпитали.

Грузия переживает тяжелую четвертую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования сейчас составляет больше трех тысяч. С начала пандемии в стране уже зафиксировано более 410 тысяч случаев коронавируса, более 377 тысяч выздоровели, 5 751 скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.