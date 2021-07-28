В клинику со своими лекарствами? Минздрав Грузии обещал отреагировать

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе еще раз напомнила всем, что лечение инфицированных коронавирусом в Грузии бесплатное - все расходы, в том числе и лекарства, какими бы дорогостоящими они ни были, оплачивает государство

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Отметить в Facebook любую клинику, которая потребует от родственников пациента с коронавирусом принести те или иные лекарства, призвала граждан министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Тикарадзе еще раз отметила, что лечение ковид-пациентов в Грузии бесплатное, все расходы берет на себя государство, в том числе и на лекарства, вне зависимости от их цены.

"Я обращаюсь ко всем с большой просьбой: если родных пациента принуждают заплатить пять тысяч лари за препарат, который должна заказать клиника, они должны отметить клинику в Facebook-посте, и агентство регулирования отреагирует на это соответствующим образом", - заявила Тикарадзе.

В соцсетях стали появляться посты, в которых сообщается, что конкретные клиники потребовали заплатить деньги за препарат тоцилизубам, применяемый для лечения инфицированных коронавирусом пациентов. Препарат довольно дорогой и стоит пять тысяч лари.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование тоцилизумаба (Актемра от Roche) для лечения взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше, госпитализированных с COVID-19. Впервые препарат был одобрен FDA 11 лет назад для терапии ревматоидного артрита у взрослых.

Результаты исследования показали значимое снижение риска инвазивной ИВЛ или смерти у пациентов с тяжелым течением пневмонии, вызванной COVID-19, в результате применения этого препарата.

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