16:31 28 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
Поиск
Екатерина Тикарадзе

В клинику со своими лекарствами? Минздрав Грузии обещал отреагировать

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (632)
65 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250292754.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210728/252443996/V-kliniku-so-svoimi-lekarstvami-Minzdrav-Gruzii-obeschal-otreagirovat.html

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе еще раз напомнила всем, что лечение инфицированных коронавирусом в Грузии бесплатное - все расходы, в том числе и лекарства, какими бы дорогостоящими они ни были, оплачивает государство

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.  Отметить в Facebook любую клинику, которая потребует от родственников пациента с коронавирусом  принести те или иные лекарства, призвала граждан министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Тикарадзе еще раз отметила, что лечение ковид-пациентов в Грузии бесплатное, все расходы берет на себя государство, в том числе и на лекарства, вне зависимости от их цены.

Медицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Минздрав Грузии работает в чрезвычайном режиме – в стране не хватает COVID-коек

"Я обращаюсь ко всем с большой просьбой: если родных пациента принуждают заплатить пять тысяч лари за препарат, который должна заказать клиника, они должны отметить клинику в Facebook-посте, и агентство регулирования отреагирует на это соответствующим образом", - заявила Тикарадзе.

В соцсетях стали появляться посты, в которых сообщается, что конкретные клиники потребовали заплатить деньги за препарат тоцилизубам, применяемый для лечения инфицированных коронавирусом пациентов. Препарат довольно дорогой и стоит пять тысяч лари.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование тоцилизумаба (Актемра от Roche) для лечения взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше, госпитализированных с COVID-19. Впервые препарат был одобрен FDA 11 лет назад для терапии ревматоидного артрита у взрослых.

Результаты исследования показали значимое снижение риска инвазивной ИВЛ или смерти у пациентов с тяжелым течением пневмонии, вызванной COVID-19, в результате применения этого препарата.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (632)
Теги:
больница, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Японская скейтбордистка Кокона Хираки - 12 лет
От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться