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В Грузии с начала года выявили 62 факта незаконной фармацевтической деятельности

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Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (432)
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Sputnik Грузия
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В ходе инспектирования аптек Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии конфисковало и опечатало большое количество нелегальных лекарственных препаратов

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. За семь месяцев этого года в Грузии выявлено 62 факта незаконной фармацевтической деятельности и конфисковано более 26,6 тысячи единиц фармацевтической продукции, сообщает Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии.

Как говорится в сообщении, только в июле в одной из аптек в специальном тайнике, устроенном в столе офиса, нашли более 2,4 тысячи фармапродуктов 17 наименований. Все эти препараты относились к первой группе и подлежали специальному контролю.

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© photo: Sputnik
"Аптечная наркомания" в Тбилиси: в одной из аптек нашли нелегальные психотропные лекарства

Также в корпусе компьютера были спрятаны 358 единиц психотропных препаратов.

Вся нелегальная продукция была конфискована и опечатана, а протокол административного правонарушения отправлен суд для дальнейшего реагирования.

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (432)
Теги:
Государственное агентство регулирования медицинской деятельности, Аптека, Грузия

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