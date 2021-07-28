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Где и как в Грузии можно взять справку о вакцинации для поездки за границу - инструкция

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (633)
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Sputnik Грузия
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Справку о вакцинации от коронавируса, которая необходима для выезда за границу, выдает медучреждение, где была проведена вакцинация

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.  Справки вакцинированным гражданам для поездки за границу в Грузии выдают те медицинские учреждения, где проводилась иммунизация, - Минздрав Грузии публикует инструкцию по получению документа.

Как говорится на сайте Минздрава, медучреждение должно поставить на справке печать и подпись правомочного лица.

Пандемия коронавируса - паспорт о вакцинации
© AP Photo / Lisa Leutner
Граждане Грузии пока не могут пользоваться грузинским QR-кодом за границей

Справка включает следующую информацию: личные данные вакцинированного (имя, фамилия, личный номер, дата рождения), детали вакцины (доза, производитель, дата), название медучреждения, информация о результатах тестирования на коронавирус и лаборатории, где было проведено исследование (в случае наличия таковой).

Помимо медучреждений, где проводилась вакцинация, вакцинированные лица могут потребовать справку и в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. В случае необходимости справку можно заверить апостилем в Агентстве управления государственными сервисами.

В том случае, если образцы печати, штампа медучреждения не значатся в базе данных Агентства развития госсервисов, граждане могут обратиться в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии и предоставить их справку агентству развития госсервисов.

Процедура заверения апостилем справки о вакцинации против коронавируса является временным мероприятием до присоединения Грузии к единому пространству QR-кодов ЕС.

Грузия не подключена QR-кодом к пространству ЕС, но работа в этом направлении ведется.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (633)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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