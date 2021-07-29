На обязательную службу в Грузии весной призовут 3,7 тысячи срочников

Большая часть грузинских призывников будет служить в силах обороны, а также в Министерстве внутренних дел страны

ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. В рамках осеннего призыва 2021 года на обязательную военную службу призовут около 3,7 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, говорится в постановлении правительства Грузии.

Призыв начнется 2 августа и продлится до 25 декабря. Призывники будут распределены следующим образом:

Ведомство Число призывников Министерство обороны 1 400 Специальная пенитенциарная служба 684 МВД 1 395 Специальная государственной охраны 200

От армии могут отказаться: граждане Грузии, которые служили в другой стране; были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление; прошли альтернативную трудовую службу; депутаты парламента; одаренные особым талантом; лица с ограниченными возможностями здоровья; непригодные для службы в армии.

От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.

Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.