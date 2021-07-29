Республиканская больница в Тбилиси начала прием инфицированных коронавирусом детей

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Тбилисская Республиканская больница для взрослых из-за роста инфицирования коронавирусом и нехватки мест в других стационарах начала прием детей с COVID-19.
По словам директора больницы Нодара Чимакадзе, система здравоохранения мобилизована. Клиника уже начала прием педиатрических пациентов.
"В стране уже циркулирует "дельта" штамм. Около 50% инфицированных приходится именно на него. В Республиканской больнице добавлены педиатрические койки, и мы уже начали прием педиатрических пациентов. Система здравоохранения действительно мобилизована. Есть небольшое напряжение, но места есть в том количестве, которое нужно стране", – заявил Чимакадзе.
Представители медсферы считают, что полное закрытие и локдаун в условиях обострения эпидситуации в стране не выход – нужны точечные ограничения, строгое соблюдение рекомендации и интенсивная вакцинация.
"Ограничения, особенно в течение летнего периода, – довольно непопулярный шаг, поэтому по большей вероятности государство постарается избежать этого. Мы должны соблюдать рекомендации, чтобы защитить не только себя, но и наших детей", – отметил инфекционист Александр Гогинава.
Грузия переживает тяжелую четвертую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования приближается к четырем тысячам. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 410 тысяч случаев инфицирования, более 377 тысяч выздоровели, 5 751 скончались.
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