Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2796

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, выздоровели за сутки 2 088 человек, а с начала пандемии – 379 685

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2796. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 413 626 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 088 человек, а с начала пандемии – 379 685. Скончались 5 768.

За сутки сделано 41 684 теста, в том числе 23 712 на антиген и 17 972 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,71%, за последние 14 дней – 6,73%, за последние семь дней – 7%.

Прививки сделали 450 026 человек, в том числе за последние сутки – 17 133.

В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах – 5 427, в ковид-гостиницах – 1 811.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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