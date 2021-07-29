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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2796

© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (637)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, выздоровели за сутки 2 088 человек, а с начала пандемии – 379 685

ТБИЛИСИ,  29 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2796. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 413 626 случаев заражения.

Медицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Минздрав Грузии работает в чрезвычайном режиме – в стране не хватает COVID-коек

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 088 человек, а с начала пандемии – 379 685. Скончались 5 768.

За сутки сделано 41 684 теста, в том числе 23 712 на антиген и 17 972 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,71%, за последние 14 дней – 6,73%, за последние семь дней – 7%.

Прививки сделали 450 026 человек, в том числе за последние сутки – 17 133.

В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах – 5 427, в ковид-гостиницах – 1 811.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (637)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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