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Пандемия коронавируса COVID - врачи в клинике

Медбрата в Тбилиси уволили за антипрививочную кампанию в соцсетях

© AP Photo / Armando Franca
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (637)
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Медицинский работник записал и опубликовал на своей странице в Facebook "антиваксерское видеообращение"

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Тбилисский реферальный госпиталь имени Бокерия уволил с работы медбрата, который в социальных сетях призывал граждан отказаться от вакцинации против коронавируса, говорится в заявлении клиники.

По информации больницы, медбрат записал и опубликовал на своей странице в Facebook "антиваксерское видеообращение". В клинике подчеркивают, что данное заявление было сделано от имени клиники без разрешения администрации.

"Это непрофессиональное заявление, поскольку в мире ведущие организации единственным средством борьбы с пандемией признают только вакцинацию, и по поводу этого вопроса проведено не одно исследование", – говорится в заявлении клиники.

В больнице также отметили, что считают неприемлемыми прозвучавшие в видеообращении унижения медицинских работников, которые считают вакцинацию единственным способом победы над пандемией.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (637)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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