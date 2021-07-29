Медбрата в Тбилиси уволили за антипрививочную кампанию в соцсетях

Медицинский работник записал и опубликовал на своей странице в Facebook "антиваксерское видеообращение"

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Тбилисский реферальный госпиталь имени Бокерия уволил с работы медбрата, который в социальных сетях призывал граждан отказаться от вакцинации против коронавируса, говорится в заявлении клиники.

По информации больницы, медбрат записал и опубликовал на своей странице в Facebook "антиваксерское видеообращение". В клинике подчеркивают, что данное заявление было сделано от имени клиники без разрешения администрации.

"Это непрофессиональное заявление, поскольку в мире ведущие организации единственным средством борьбы с пандемией признают только вакцинацию, и по поводу этого вопроса проведено не одно исследование", – говорится в заявлении клиники.

В больнице также отметили, что считают неприемлемыми прозвучавшие в видеообращении унижения медицинских работников, которые считают вакцинацию единственным способом победы над пандемией.

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