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Эпидемия коронавируса - жители Батуми на улицах без масок

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 29 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (637)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210729/252451967/COVID-statistika-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-iyulya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 41 684 теста на коронавирус и выявлено 2 796 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 413 626 случаев инфицирования, скончались 5 768 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 28 июля составляет 6,71%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 7,0%.

Из 2 796 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 359. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  413
  • Имерети – 2634
  • Квемо Картли – 152
  • Шида Картли – 120
  • Гурия – 71
  • Самегрело - Земо Сванети – 108
  • Кахети – 178
  • Мцхета-Мтианети – 58
  • Самцхе-Джавахети – 57
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 28 147 активных случаев, из них 5 427 нуждаются в стационарном лечении, 1 811 человек находятся в ковид-гостиницах, 20 909 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 053 пациентов тяжелое, 216 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (637)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия

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