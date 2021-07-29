COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 29 июля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 41 684 теста на коронавирус и выявлено 2 796 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 413 626 случаев инфицирования, скончались 5 768 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 28 июля составляет 6,71%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 7,0%.

Из 2 796 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 359. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 413

Имерети – 2634

Квемо Картли – 152

Шида Картли – 120

Гурия – 71

Самегрело - Земо Сванети – 108

Кахети – 178

Мцхета-Мтианети – 58

Самцхе-Джавахети – 57

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 28 147 активных случаев, из них 5 427 нуждаются в стационарном лечении, 1 811 человек находятся в ковид-гостиницах, 20 909 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 053 пациентов тяжелое, 216 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале