COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 29 июля

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 41 684 теста на коронавирус и выявлено 2 796 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 413 626 случаев инфицирования, скончались 5 768 человек.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 28 июля составляет 6,71%, за две недели – 5,73%, за семь дней – 7,0%.
Из 2 796 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 359. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 413
- Имерети – 2634
- Квемо Картли – 152
- Шида Картли – 120
- Гурия – 71
- Самегрело - Земо Сванети – 108
- Кахети – 178
- Мцхета-Мтианети – 58
- Самцхе-Джавахети – 57
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
На данный момент в Грузии 28 147 активных случаев, из них 5 427 нуждаются в стационарном лечении, 1 811 человек находятся в ковид-гостиницах, 20 909 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 1 053 пациентов тяжелое, 216 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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