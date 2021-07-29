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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

Пункты для вакцинации иностранцев открылись в Грузии: кому полагается препарат

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (638)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210729/252458308/Punkty-dlya-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylis-v-Gruzii-komu-polagaetsya-preparat.html

Иностранные граждане или лица без гражданства в пункте вакцинации должны будут предъявить документ, подтверждающий принадлежность к определенной категории

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Иностранцы без вида на жительство в Грузии смогут привиться от коронавируса в трех клиниках в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщает Минздрав Грузии.

По данным ведомства, иностранцы смогут сделать прививки от коронавируса в Центральной университетской клинике в Тбилиси, Республиканской больнице Батуми и в клиническо-реабилитационном центре для инвалидов и пожилых в Кутаиси.

Кому доступна прививка:

  • легально находящийся в Грузии иностранец, который может подтвердить легальность нахождения в стране, въехавший в Грузию минимум три месяца назад;
  • иностранный гражданин, который участвует в программе "Работай из Грузии", и члены его семьи;
  • иностранные граждане, которые находятся в стране для обучения и не смогли выехать на родину, на основании списка образовательного учреждения;
  • сотрудники дипломатических представительств, консульств или международных организаций либо организаций, приравненных к ним, и члены их семей;
  • отбывающие наказание лица без документов;
  • нерезиденты-члены семей граждан Грузии;
  • работники наблюдательных миссий и миссий международных доноров.

Как зарегистрироваться

Иностранные граждане или лица без гражданства в пункте вакцинации должны будут предъявить документ, подтверждающий принадлежность к определенной категории.

Иностранцев вышеуказанных категорий будут регистрировать в системе только после вакцинации.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (638)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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